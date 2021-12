Lulù Selassié | sua sorella spiega perché vomitava al GF e svela cosa pensa del rapporto con Manuel Bortuzzo

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 dicembre 2021)ha avuto un momento difficile al Grande Fratello Vip e pure Francesca Cipriani se ne è accorta raccontando di averla sentita vomitare in bagno dopo aver mangiato. Qualcuno aveva ipotizzato pure fosse un campanello d’allarme di bulimia, ma per fortuna il fatto è stato circoscritto a quella settimana. A distanza di due mesi è stata Clarissa– fra le pagine di FanPage – are. “Ha semplicemente avuto un po’ tutto a soqquadro: casa nuova, ambiente nuovo, noi non abbiamo mai fatto televisione, quindi siamo state un po’ lanciate in questa esperienza. Essendo ipersensibile, miaaccumula lo stress fisicamente. Inoltre, noi abbiamo delle allergie e certi cibi non li possiamo mangiare. Nelle prime settimane nella casa, ...