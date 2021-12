Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo di nuovo vicini prima dell’addio? (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ tempo di decisioni nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra oggi e lunedì infatti, i concorrenti rimasti in gioco saranno chiamati a fare una scelta: dentro o fuori? La finale del reality era prevista, almeno da contratto dei vipponi che hanno iniziato il loro viaggio a settembre, per il 13 dicembre ma come sappiamo, si andrà avanti fino a marzo. Per questo motivo alcuni concorrenti stanno per lasciare il gioco. Tra questi dovrebbe esserci Manuel Bortuzzo che ha diversi impegni da rispettare: sta per uscire infatti il film della sua vita e lui dovrà iniziare la promozione . Nelle ultime ore, Manuel si sta riavvicinando a Lulù Selassiè e molti hanno pensato che sia anche per questo motivo: la pace prima dell’addio! Dopo il massaggio artistico che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ tempo di decisioni nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra oggi e lunedì infatti, i concorrenti rimasti in gioco saranno chiamati a fare una scelta: dentro o fuori? La finale del reality era prevista, almeno da contratto dei vipponi che hanno iniziato il loro viaggio a settembre, per il 13 dicembre ma come sappiamo, si andrà avanti fino a marzo. Per questo motivo alcuni concorrenti stanno per lasciare il gioco. Tra questi dovrebbe esserciche ha diversi impegni da rispettare: sta per uscire infatti il film della sua vita e lui dovrà iniziare la promozione . Nelle ultime ore,si sta riavvicinando ae molti hanno pensato che sia anche per questo motivo: la pace! Dopo il massaggio artistico che ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassiè Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni smaschera Soleil Sorge e Alex Belli: "Io sapevo già tutto prima di entrare nella Casa" Il comportamento della Sorge ha ferito la Codegoni che, subito dopo la lite , si è chiusa in camera con Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié lasciandosi andare a un lungo sfogo . "Basta voglio ...

Gf Vip, Manuel e Lulù si baciano senza sosta: 'È la prima volta che soli di notte' Al GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno trascorso la notte a parlare e poi a baciarsi. Andiamo a scoprire che cosa è successo ai due concorrenti non appena si sono trovati per caso in corridoio. foto: per gentile ...

