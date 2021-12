Lulù e Manuel si baciano di nuovo con passione, Clarissa commenta: “Ennesima illusione” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Qualche giorno fa, dopo aver visto tutti i video e molti dei contenuti che non aveva avuto modo di conoscere, Clarissa Selassiè aveva commentato senza mezzi termini la storia tra Manuel Bortuzzo e sua sorella. Clarissa senza troppi dubbi, aveva detto che la storia tra i due era una relazione tossica e che sperava che sua sorella si liberasse il prima possibile di Manuel. Avevamo lasciato Lucrezia qualche puntata fa, dire che ci aveva messo una montagna sopra alla relazione con Manuel, l’abbiamo poi ritrovata tra le braccia del Bortuzzo ieri, mentre si scambiavano baci passionali. Sono bastate le scuse di Manuel, che ha ammesso alcuni dei suoi errori, a far crollare di nuovo la Selassiè, che in realtà non si era mai allontanata. Perchè si sa, i fatti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 dicembre 2021) Qualche giorno fa, dopo aver visto tutti i video e molti dei contenuti che non aveva avuto modo di conoscere,Selassiè avevato senza mezzi termini la storia traBortuzzo e sua sorella.senza troppi dubbi, aveva detto che la storia tra i due era una relazione tossica e che sperava che sua sorella si liberasse il prima possibile di. Avevamo lasciato Lucrezia qualche puntata fa, dire che ci aveva messo una montagna sopra alla relazione con, l’abbiamo poi ritrovata tra le braccia del Bortuzzo ieri, mentre si scambiavano baci passionali. Sono bastate le scuse di, che ha ammesso alcuni dei suoi errori, a far crollare dila Selassiè, che in realtà non si era mai allontanata. Perchè si sa, i fatti ...

