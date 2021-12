L'ultimo saluto a Lina Wertmüller (Di venerdì 10 dicembre 2021) In tanti hanno salito questa mattina la lunga scaLinata della Protomoteca in Campidoglio per portare il loro ultimo saluto a Lina Wertmüller, morta ieri a 93 anni. La camera ardente è stata aperta questa mattina alle 8 e chiuderà alle 20. Domani alle 10.30 i funerali che si terranno all’interno della chiesa degli artisti di piazza del Popolo. La regista - prima donna candidata a un Oscar nel 1977 per il film “Pasqualino sette bellezze” - sarà poi sepolta al cimitero monumentale del Verano. Ad accogliere la famiglia e gli amici questa mattina è stato il sindaco Roberto Gualtieri. Accanto al feretro diverse corone di fiori (al centro quella inviata dall’attrice e amica Sophia Loren) e lo stendardo del comune di Napoli, di cui la regista aveva ricevuto la cittadinanza onoraria. “Un fatto per il quale - ha ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) In tanti hanno salito questa mattina la lunga scata della Protomoteca in Campidoglio per portare il loro, morta ieri a 93 anni. La camera ardente è stata aperta questa mattina alle 8 e chiuderà alle 20. Domani alle 10.30 i funerali che si terranno all’interno della chiesa degli artisti di piazza del Popolo. La regista - prima donna candidata a un Oscar nel 1977 per il film “Pasqualino sette bellezze” - sarà poi sepolta al cimitero monumentale del Verano. Ad accogliere la famiglia e gli amici questa mattina è stato il sindaco Roberto Gualtieri. Accanto al feretro diverse corone di fiori (al centro quella inviata dall’attrice e amica Sophia Loren) e lo stendardo del comune di Napoli, di cui la regista aveva ricevuto la cittadinanza onoraria. “Un fatto per il quale - ha ...

gualtierieurope : Con #LinaWertmüller se ne va una leggenda del #cinema italiano, una grande regista che ha realizzato film densi di… - Radio1Rai : #LinaWertmuller In corso in Campidoglio la camera ardente per l’ultimo saluto alla grande regista morta ieri a 93 a… - Tg3web : L'addio a Lina Wertmüller. In Campidoglio la camera ardente, tanti colleghi e amici per l'ultimo saluto. Domattina… - TgrRai : L’ultimo saluto a #LinaWertmuller con i fiori di Sofia Loren, l'omaggio del mondo della cultura e dello spettacolo,… - ilfoglio_it : [VIDEO] Da questa mattina è aperta in Campidoglio a #Roma la camera ardente di #LinaWertmüller. Il ricordo della gr… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo saluto Lina Wertmüller, le coppie che hanno scritto la storia del cinema Per questo, chiunque volesse dedicarle un ultimo saluto, potrà recarsi oggi 10 dicembre al Campidoglio, in cui è stata allestita la camera ardente presso la sala della Promoteca dalle ore 10:00 alle ...

Rutelli: "Istituzioni acquisiscano l'archivio di Lina" È quanto ha auspicato il presidente dell'Anica Francesco Rutelli dopo l'ultimo saluto in Campidoglio. Per Rutelli: ''Lina era una donna solare, innovativa, rivoluzionaria, entusiasta, ha innovato la ...

L'ultimo saluto ad Aldo Rebecchi, uomo al servizio della comunità Giornale di Brescia L'ultimo saluto a Lina Wertmüller In tanti hanno salito questa mattina la lunga scalinata della Protomoteca in Campidoglio per portare il loro ultimo saluto a Lina Wertmüller, morta ieri ...

Nuovi Comuni, nuovi progetti e collaborazioni internazionali: l’Itinerario della Bellezza vetrina per tutte le Marche 3' di lettura Fano 10/12/2021 - Un 2021 molto positivo e in continua crescita, un futuro che si preannuncia radioso. Nella splendida cornice di Villa Piccinetti a Fano, si è tenuta la convention dell' ...

Per questo, chiunque volesse dedicarle un, potrà recarsi oggi 10 dicembre al Campidoglio, in cui è stata allestita la camera ardente presso la sala della Promoteca dalle ore 10:00 alle ...È quanto ha auspicato il presidente dell'Anica Francesco Rutelli dopo l'in Campidoglio. Per Rutelli: ''Lina era una donna solare, innovativa, rivoluzionaria, entusiasta, ha innovato la ...In tanti hanno salito questa mattina la lunga scalinata della Protomoteca in Campidoglio per portare il loro ultimo saluto a Lina Wertmüller, morta ieri ...3' di lettura Fano 10/12/2021 - Un 2021 molto positivo e in continua crescita, un futuro che si preannuncia radioso. Nella splendida cornice di Villa Piccinetti a Fano, si è tenuta la convention dell' ...