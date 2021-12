“L’ultimo giro di Ayrton” è su Sky Sport: orari e dove vederlo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Da sabato 11 dicembre alle ore 22.45 su Sky Sport Uno, il programma d’inchiesta e approfondimento storico torna con un nuovo episodio, “L’ultimo giro di Ayrton”, la serie dedicata al pilota più amato della Formula 1: Ayrton Senna. Nuovo appuntamento della produzione originale Sky Sport “Storie di Matteo Marani” Ayrton Senna è stato un campione in pista e un mito fuori dei circuiti, in grado di avvicinare le persone all’automobilismo grazie al suo talento e carisma. A 27 anni dalla tragica scomparsa nessuno lo ha dimenticato. “Storie di Matteo Marani” torna su Sky e in streaming su NOW TV per raccontare l’ultima corsa del brasiliano, ricostruendo attraverso gli atti del processo e le voci dei protagonisti ciò che accadde davvero il primo maggio 1994 nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Da sabato 11 dicembre alle ore 22.45 su SkyUno, il programma d’inchiesta e approfondimento storico torna con un nuovo episodio, “di”, la serie dedicata al pilota più amato della Formula 1:Senna. Nuovo appuntamento della produzione originale Sky“Storie di Matteo Marani”Senna è stato un campione in pista e un mito fuori dei circuiti, in grado di avvicinare le persone all’automobilismo grazie al suo talento e carisma. A 27 anni dalla tragica scomparsa nessuno lo ha dimenticato. “Storie di Matteo Marani” torna su Sky e in streaming su NOW TV per raccontare l’ultima corsa del brasiliano, ricostruendo attraverso gli atti del processo e le voci dei protagonisti ciò che accadde davvero il primo maggio 1994 nel ...

