L’ultimo assalto a Internet libera, la Russia blocca Tor per impedire la navigazione anonima. Gli attivisti: “Resisteremo” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mosca ha cominciato quest’estate a bloccare una serie di VPN, compreso il servizio analogo di Apple. Come già accaduto in Cina, Egitto, BieloRussia, Kazakistan, Arabia Saudita. Intanto Gazprom acquisisce VKontakte, il primo social. La previsione di Soldatov: «Credo che anche Youtube abbia sei mesi di vita in Russia» Leggi su lastampa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mosca ha cominciato quest’estate are una serie di VPN, compreso il servizio analogo di Apple. Come già accaduto in Cina, Egitto, Bielo, Kazakistan, Arabia Saudita. Intanto Gazprom acquisisce VKontakte, il primo social. La previsione di Soldatov: «Credo che anche Youtube abbia sei mesi di vita in

