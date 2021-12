Luis Muriel, ladri in casa durante la partita di Champions. La brutta sorpresa dopo l'eliminazione (Di venerdì 10 dicembre 2021) dopo Arturo Vidal la sera del derby di Milano, ieri è toccato a Luis Muriel mentre era impegnato in Champions League. Non bastasse la delusione per la sconfitta casalinga dell'Atalanta contro il ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021)Arturo Vidal la sera del derby di Milano, ieri è toccato amentre era impegnato inLeague. Non bastasse la delusione per la sconfittalinga dell'Atalanta contro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Luis Muriel Luis Muriel, ladri in casa durante la partita di Champions. La brutta sorpresa dopo l'eliminazione Dopo Arturo Vidal la sera del derby di Milano, ieri è toccato a Luis Muriel mentre era impegnato in Champions League. Non bastasse la delusione per la sconfitta casalinga dell'Atalanta contro il Villarreal , costata alla Dea l'eliminazione dalla Champions, il ...

