Ludovico Einaudi in concerto: date in Italia e biglietti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al via dal 5 febbraio il tour internazionale che lo porterà in cinque città Italiane ma anche nel resto d’Europa, USA, Messico e Canada Sono inseriti in un tour di ampio respiro internazionale i concerti Italiani che Ludovico Einaudi terrà a partire da febbraio 2022, in contemporanea con l’uscita del suo nuovo album di inediti Underwater. Il debutto è il 5 e 6 febbraio al Teatro Sociale di Alba, un luogo che appartiene alla personale geografia degli affetti del compositore, visto che da qui era partito anche il tour mondiale di Seven Days Walking. Seguono il 7 febbraio il Teatro Verdi di Firenze e due concerti alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 e 11 febbraio. In marzo i concerti proseguiranno in Europa e Regno Unito; due residenze speciali a Londra all’Hammersmith Apollo e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al via dal 5 febbraio il tour internazionale che lo porterà in cinque cittàne ma anche nel resto d’Europa, USA, Messico e Canada Sono inseriti in un tour di ampio respiro internazionale i concertini cheterrà a partire da febbraio 2022, in contemporanea con l’uscita del suo nuovo album di inediti Underwater. Il debutto è il 5 e 6 febbraio al Teatro Sociale di Alba, un luogo che appartiene alla personale geografia degli affetti del compositore, visto che da qui era partito anche il tour mondiale di Seven Days Walking. Seguono il 7 febbraio il Teatro Verdi di Firenze e due concerti alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 e 11 febbraio. In marzo i concerti proseguiranno in Europa e Regno Unito; due residenze speciali a Londra all’Hammersmith Apollo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ludovico Einaudi Ludovico Einaudi 'Underwater' per l'anteprima di Ravenna Festival 2022. Prevendite da lunedì 13 dicembre Che suono ha l'anteprima di Ravenna Festival 2022 ? Quello di un pianoforte che "parla e canta" " il pianoforte a cui siederà Ludovico Einaudi per il concerto in programma mercoledì 25 maggio, alle 21, al Pala De André. Esce infatti a gennaio il nuovo disco del compositore torinese, il primo album in solo degli ultimi vent'...

