Lucarelli: "Il Benevento è forte e ha ambizioni diverse dalle nostre" Tempo di lettura: 2 minutiTerni – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Cristiano Lucarelli ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall'allenatore della Ternana dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Sconfitta – Il Benevento è più forte e ha ambizioni diverse dalle nostre, si è visto soprattutto dall'uno a zero in poi. I due gol nascono da due ingenuità nostre, due palle perse. C'è stato grande equilibrio all'inizio, poi c'è stato un nostro errore, abbiamo lavorato male sulle preventive. Il due a zero è un fallo di rigore un po' dubbio, potevamo evitarlo. Risultati – Questo è il campionato di serie B più difficile degli ultimi quindici anni. Oggi giocavamo contro una squadra che ...

