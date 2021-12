Lozano sottoposto a nuovi esami, tutti negativi. Il Napoli: sarà monitorato nei prossimi giorni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Napoli ha diffuso il report quotidiano dell’allenamento da cui si evincono, come sempre, anche alcune notizie relative agli infortunati in squadra. Innanzitutto su Hirving Lozano: sottoposto ieri ad esami più approfonditi, avevano dato tutti esito negativo. Esito confermato anche stamattina. “Lozano in mattinata accompagnato dal Responsabile Sanitario Raffaele Canonico si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, a esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni”. Sugli altri infortunati: “Fabian e Koulibaly hanno fatto terapie e personalizzato in palestra. Insigne, Lobotka, Osimhen e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilha diffuso il report quotidiano dell’allenamento da cui si evincono, come sempre, anche alcune notizie relative agli infortunati in squadra. Innanzitutto su Hirvingieri adpiù approfonditi, avevano datoesito negativo. Esito confermato anche stamattina. “in mattinata accompagnato dal Responsabile Sanitario Raffaele Canonico si è, presso la Clinica Pineta Grande, aclinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. Il giocatorenei”. Sugli altri infortunati: “Fabian e Koulibaly hanno fatto terapie e personalizzato in palestra. Insigne, Lobotka, Osimhen e ...

