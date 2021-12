Love is in the air, trama 10 dicembre: equivoci e bugie (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fraintendimenti e situazioni paradossali chiuderanno la settimana di programmazione di Love is in the air, come preannuncia la trama di oggi, venerdì 10 dicembre. Da quando Serkan è tornato nella vita di Eda, decidendo di rimanere a Sile per riconquistarla, non sono mancati i colpi di scena e le difficoltà soprattutto per la paesaggista che, dopo la fine della sua appassionante storia d'amore con l'architetto, ha avuto una bambina da lui, Kiraz, ma non gli ha mai detto nulla, e ora dovrà evitare che lui scopra la verità. Nel frattempo, Melek si è inventata che la piccola è figlia sua e di Burak per salvare Eda da una situazione «pericolosa» e per fortuna Kiraz è stata al gioco. Tuttavia, la Yildiz, Melek ed Ayfer faranno il punto della situazione e cercheranno di studiare una strategia affinché Serkan se ne vada. Le tre donne saranno ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fraintendimenti e situazioni paradossali chiuderanno la settimana di programmazione diis in the air, come preannuncia ladi oggi, venerdì 10. Da quando Serkan è tornato nella vita di Eda, decidendo di rimanere a Sile per riconquistarla, non sono mancati i colpi di scena e le difficoltà soprattutto per la paesaggista che, dopo la fine della sua appassionante storia d'amore con l'architetto, ha avuto una bambina da lui, Kiraz, ma non gli ha mai detto nulla, e ora dovrà evitare che lui scopra la verità. Nel frattempo, Melek si è inventata che la piccola è figlia sua e di Burak per salvare Eda da una situazione «pericolosa» e per fortuna Kiraz è stata al gioco. Tuttavia, la Yildiz, Melek ed Ayfer faranno il punto della situazione e cercheranno di studiare una strategia affinché Serkan se ne vada. Le tre donne saranno ...

