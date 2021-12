Love is in the air, anticipazioni 13 dicembre: Serkan è infuriato (Di venerdì 10 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata lunedì 13 dicembre. Sekan è infuriato: pensa che Eda abbia una relazione. Serkan (Love is in the air)Serkan non conosce la verità su Kiraz. Il giovane Bolat è convinto che la bambina sia la figlia di Melo. I due hanno già avuto modo di incontrarsi, ma l’architetto non sospetta minimamente che la bimba sia sangue del suo sangue. Intanto però ha deciso di voler riavvicinare a sé Eda. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Dopo i cinque anni di lontananza il sentimento per la bella Yildiz non si è mai spento. Adesso che hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente per uno “scherzo” del destino, il giovane Bolat non vuole farla scappare. Cosa succederà tra i due? Riusciranno ad appianare le ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 10 dicembre 2021)is in the air prossima puntata lunedì 13. Sekan è: pensa che Eda abbia una relazione.is in the air)non conosce la verità su Kiraz. Il giovane Bolat è convinto che la bambina sia la figlia di Melo. I due hanno già avuto modo di incontrarsi, ma l’architetto non sospetta minimamente che la bimba sia sangue del suo sangue. Intanto però ha deciso di voler riavvicinare a sé Eda. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Dopo i cinque anni di lontananza il sentimento per la bella Yildiz non si è mai spento. Adesso che hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente per uno “scherzo” del destino, il giovane Bolat non vuole farla scappare. Cosa succederà tra i due? Riusciranno ad appianare le ...

