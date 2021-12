Lorenzo Amoruso si scaglia duramente contro Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, si è scagliata su Instagram contro l’opinionista Sonia Bruganelli Il Grande Fratello Vip L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il compagno di Manila Nazzaro,, si èta su Instagraml’opinionistaIlVip L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Clarissa Selassié, Andrea Zelletta, Lorenzo Amoruso e Daniel Greco! Giulia S… - Francy11412804 : RT @vincycernic2: Crepando per lo scontro via insta tra Lorenzo Amoruso e la Bruges, Alfonso cosa stai aspettando ad organizzare un confron… - infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo Amoruso: è guerra con Sonia Bruganelli - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Sonia Bruganelli critica Manila Nazzaro sui social, Lorenzo Amoruso sbotta: “Ego smisurato” | Isa e Chia… - vincycernic2 : Crepando per lo scontro via insta tra Lorenzo Amoruso e la Bruges, Alfonso cosa stai aspettando ad organizzare un c… -