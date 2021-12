L'Oréal, tripla A per leadership ambientale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Per il sesto anno consecutivo L'Oréal è stata riconosciuta tra i leader globali nella sostenibilità d'impresa dal Cdp, l'organizzazione no - profit internazionale per la rendicontazione ambientale. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Per il sesto anno consecutivo L'è stata riconosciuta tra i leader globali nella sostenibilità d'impresa dal Cdp, l'organizzazione no - profit internazionale per la rendicontazione. Il ...

