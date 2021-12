Lodo Guenzi su Lo Stato Sociale: “Facevamo cose improbabili poi ci siamo fatti mangiare dal mercato” (Di venerdì 10 dicembre 2021) In una bellissima intervista a Mashable, Lodo Guenzi si racconta. Uno sguardo a Lo Stato Sociale e alla musica e uno al suo percorso da attore. Con l’interruzione delle attività live ha accettato alcuni ruoli in film che usciranno prossimamente. Lo vedremo in Criminali si Diventa, ma anche in Il Giorno più Bello e poi La California. Su Lo Stato Sociale è apparso particolarmente critico, riflettendo sulla intera evoluzione del gruppo e dando implicitamente ragione a chi determinate cose le aveva già fatte notare diversi anni fa. La partecipazione de Lo Stato Sociale al Festival di Sanremo, nel 2018, infatti, non era stata accolta da tutti i fan del gruppo con lo stesso entusiasmo. Era la prima volta che il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) In una bellissima intervista a Mashable,si racconta. Uno sguardo a Loe alla musica e uno al suo percorso da attore. Con l’interruzione delle attività live ha accettato alcuni ruoli in film che usciranno prossimamente. Lo vedremo in Criminali si Diventa, ma anche in Il Giorno più Bello e poi La California. Su Loè apparso particolarmente critico, riflettendo sulla intera evoluzione del gruppo e dando implicitamente ragione a chi determinatele aveva già fatte notare diversi anni fa. La partecipazione de Loal Festival di Sanremo, nel 2018, in, non era stata accolta da tutti i fan del gruppo con lo stesso entusiasmo. Era la prima volta che il ...

Advertising

11Maenza : @rtl1025 I successori del Festival di Sanremo dopo Amadeus: 1. Alessandro Greco 2. Luca Barbarossa 3. Alessandro Ca… - gabbanisgorilla : my name might be lodo guenzi stan (derogatory) but don't be fooled my love really goes to i nostri designer degli e… - gianlucalfieri : La lettera di #LodoGuenzi: “Caro #novax, parli di #Covid chi è del mestiere. Io e te non ne capiamo un… - AlejKoschei : Non fate vedere questo tweet a Lodo Guenzi - globalistIT : -