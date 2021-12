Locatelli si racconta: “Quando arrivi alla Juve lo percepisci subito!” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Manuel Locatelli ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale della Lega Serie A. Sulla mentalità vincente della Juventus ha detto: “Quando arrivi in questo club è la prima cosa che noti ed è quella che ha permesso alla Juve di fare qualcosa di unico, la percepisci subito, non solo tra i dirigenti ma proprio nel contesto e in tutto il mondo Juve”. Locatelli, Juve, DifficoltàLa Juventus non sta vivendo una stagione entusiasmante. Sulle difficoltà dei bianconeri, il centrocampista ha commentato: “Purtroppo in questa stagione siamo caduti in partite dove non dovevamo cadere, ma è successo e ora possiamo solo guardare avanti. Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più e che ci sono tanti ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Manuelha rilasciato un’intervista al canale ufficiale della Lega Serie A. Sulla mentalità vincente dellantus ha detto: “in questo club è la prima cosa che noti ed è quella che ha permessodi fare qualcosa di unico, lasubito, non solo tra i dirigenti ma proprio nel contesto e in tutto il mondo”., DifficoltàLantus non sta vivendo una stagione entusiasmante. Sulle difficoltà dei bianconeri, il centrocampista ha commentato: “Purtroppo in questa stagione siamo caduti in partite dove non dovevamo cadere, ma è successo e ora possiamo solo guardare avanti. Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più e che ci sono tanti ...

