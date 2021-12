Lobby | sì della commissione alla legge | a breve in aula Il registro pubblico e la norma light sulle porte girevoli | cosa contiene

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo una trattativa lunga mesi e una mediazione che ha portato a modificare il testo originale in alcuni passaggi fondamentali, lache regola l’attività diing per i decisori pubblici approderà nell’Camera. Lo annuncia Giuseppe Brescia, esponente dei 5 stelle e presidenteAffari Costituzionali di Montecitorio. “Si è concluso nella seduta di oggi il voto sugli emendamentiproposta diche regolamenta l’attività diing. Siamo finalmente viciniprimanazionale che mette ordine e trasparenza nel rapporto tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi.dei lobbisti e agenda degli incontri diventano strumenti ...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Si è concluso il voto in commissione Affari Costituzionali sugli emendamenti al testo unico per la disciplina sull'attività di lobbying, legge fortemente voluta dal Movime ...