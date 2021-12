Lobby | Baldino M5S | ' fatto grande lavoro per arrivare presto ad approvazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Si è concluso il voto in commissione Affari Costituzionali sugli emendamenti al testo unico per la disciplina sull'attività diing, legge fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e in particolare dal collega Francesco Silvestri, primo firmatario della proposta del M5S confluita nel testo unico". Lo afferma Vittoria, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali e relatrice del provvedimento. "Dotare il nostro Paese di regole chiare e certe sulla rappresentanza di interessi - aggiunge - è un obiettivo che dobbiamo portare a termine, soprattutto in vista delle imminenti risorse del Pnrr che dovranno essere spese al meglio. Siamo all'ultimo miglio e l'arrivo in Aula alla Camera per la discussione generale è previsto per il 20 dicembre, dopo un lungoin commissione ...