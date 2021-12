Lo sfogo di Bassetti a La7: “È un Paese di matti, c’è gente che ancora non vuole vaccinarsi. Da me over 50 no vax in condizioni gravissime” – Video (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Negli ultimi giorni è tornato a crescere in maniera importante il numero di 50enni e 60enni non vaccinati che stanno molto male. Abbiamo ricoverato negli ultimi 3 giorni 10 giovani sani che sono andati in Pronto Soccorso e poi in terapia intensiva in pochissimi minuti. La variante Delta è molto pericolosa per i non vaccinati. E oggi c’è gente che ancora non vuole vaccinarsi. Questo è un Paese di matti”. È lo sfogo di Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, nel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7). L’infettivologo spiega: “Io quadri clinici che peggiorano in tempi così rapidi non li ricordo. Le persone scoperte dalla vaccinazione, soprattutto 50enni e 60enni, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Negli ultimi giorni è tornato a crescere in maniera importante il numero di 50enni e 60enni non vaccinati che stanno molto male. Abbiamo ricato negli ultimi 3 giorni 10 giovani sani che sono andati in Pronto Soccorso e poi in terapia intensiva in pochissimi minuti. La variante Delta è molto pericolosa per i non vaccinati. E oggi c’èchenon. Questo è undi”. È lodi Matteo, direttore della clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, nel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7). L’infettivologo spiega: “Io quadri clinici che peggiorano in tempi così rapidi non li ricordo. Le persone scoperte dalla vaccinazione, soprattutto 50enni e 60enni, hanno ...

