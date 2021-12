Lo farei a brandelli | i no vax minacciano ancora Bassetti e i politici pro vaccino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : farei brandelli

il Giornale

C'è poi chi gli augura presto un " cappotto di larice " e chi si cimenta in commenti splatter: " Lo".... ma nel mio cuore c'è la mia terra e vederla ridotta a, come oggi è, mi provoca rabbia e ... Se tu fossi lì, oggi, cosa faresti? Non posso dirti con certezza cosa, non so che vita mi ...Le chat online continuano a essere un covo per la frangia più violenta dei no vax, che prosegue nelle sue minacce e intimidazioni ...