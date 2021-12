Liverpool-Aston Villa 11 dicembre | ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Steven Gerrard torna ad Anfield da avversario

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilha vinto le ultime sei partite giocate, compresa la vittoria in rimonta contro il Milan di martedì sera mettendo in campo molte riserve. I Reds hanno concluso il loro girone a punteggio pieno, unico club europeo a farlo insieme ad Ajax e Bayern Monaco. Il tema della giornata però sarà legato al ritorno di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

R0bby36 : Pronostico risultati esatti : Premier League ?????????????? Liverpool - Aston Villa 3-0 Liga Portugal ???? Sporting Lisbona - Boavista 3-1 - sportface2016 : Formazioni ufficiali #LiverpoolAstonVilla, #PremierLeague - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Liverpool-Aston Villa: c’è Oxlade nel tridente con Jota in panchina e Origi con pro… - TheOnlyAlby : 6 anni fa l'ultima partita giocata con la maglia del suo Liverpool. Oggi da allenatore dell'Aston Villa tornerà nel… - infoitsport : Liverpool-Aston Villa, la tripletta di Steven Gerrard ai Villans -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Aston

...00 Swansea - Nottingham 16:00 West Brom - Reading 16:00 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE Manchester City - Wolves 0 - 0 (*) Arsenal - Southampton 16:00 Chelsea - Leeds 16:00Villa 16:00 ...... telecronaca di Paolo Ciarravano) Sabato 11 dicembre ore 13.30: Manchester City - Wolverhampton (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Nicola Roggero) ore 16.00:Villa (...Le formazioni ufficiali di Liverpool-Aston Villa, match valido per la 16esima giornata della Premier League 2021/2022.Nuovo weekend di calcio estero alle porte sui canali Sky. Quindici match saranno in diretta tra Inghilterra, Germania e Francia. In Premier League ...