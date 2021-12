Liverpool-Aston Villa 11 dicembre | ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici Steven Gerrard torna ad Anfield da avversario

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilha vinto le ultime sei partite giocate, compresa la vittoria in rimonta contro il Milan di martedì sera mettendo in campo molte riserve. I Reds hanno concluso il loro girone a punteggio pieno, unico club europeo a farlo insieme ad Ajax e Bayern Monaco. Il tema della giornata però sarà legato al ritorno di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

lrdp__ : ??Palinsesto di oggi ??Sabato 11 Dicembre #SerieA ???? (15:00) Fiorentina ?? Salernitana (18:00) Venezia ?? Juventus… - CronacheTweet : L’ex capitano dei Reds è oggi l’allenatore dell’Aston Villa: subentrato a Dean Smith qualche settimana fa, ha otten… - CalcioPillole : #Liverpool-#AstonVilla: Steven #Gerrard ritorna ad Anfield da avversario dei Reds. - Godfredbotchwa1 : RT @SkySport: UN SABATO DA PRIME ? Premier League 16^ giornata Sabato 11 dicembre ? City-Wolves Alle 13.30 su Sky Sport Football ? Chelsea… - SkySport : UN SABATO DA PRIME ? Premier League 16^ giornata Sabato 11 dicembre ? City-Wolves Alle 13.30 su Sky Sport Football… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Aston

...00 Swansea - Nottingham 16:00 West Brom - Reading 16:00 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE Manchester City - Wolves 13:30 Arsenal - Southampton 16:00 Chelsea - Leeds 16:00Villa 16:00 ......function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) Gerrard Torres (getty images) tutte le notizie di- villa gerrardLeggi i commenti Calcio estero: ...Gerrard torna da avversario ad Anfield in Liverpool-Aston Villa: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. LIVERPOOL-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMINGPartita: Liverpool ...Oggi pomeriggio, alle ore 16, ad "Anfield", il Liverpool di Jurgen Klopp ospiterà l'Aston Villa di Steven Gerrard, il match è valido per la 16.a giornata d ...