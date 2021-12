LIVE Trento-Sada Cruzeiro 0-3, Mondiale per club volley in DIRETTA: sarà semifinale con Civitanova. Orario, programma, tv (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Civitanova-Trento, semifinale Mondiale PER club: programma, Orario, CANALE TV LA CRONACA DI Trento-Sada Cruzeiro 1.55: Si chiude qui la nostra DIRETTA. Grazie per averci seguito e buonanotte 1.54: Non c’è ancora il programma definitivo di domani ma è probabile che la semifinale tutta italiana tra Lube Civitanova e Itas Trentino si giochi nel pomeriggio brasiliano (e quindi alle 21 italiane), mentre la semifinale tutta brasiliana tra Sada Cruzeiro e Funvic Taubatè si giochi nella notte italiana. Tutto da confermare 1.53: In casa ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPER, CANALE TV LA CRONACA DI1.55: Si chiude qui la nostra. Grazie per averci seguito e buonanotte 1.54: Non c’è ancora ildefinitivo di domani ma è probabile che latutta italiana tra Lubee Itas Trentino si giochi nel pomeriggio brasiliano (e quindi alle 21 italiane), mentre latutta brasiliana trae Funvic Taubatè si giochi nella notte italiana. Tutto da confermare 1.53: In casa ...

Advertising

lerzegov : Materie prime, chip e logistica: la tempesta perfetta sulle imprese. Incontro live dall’Università di Trento… - infoitsport : LIVE Trento-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley in DIRETTA: match durissimo, in palio la semifinale - infoitsport : LIVE Trento-Foolad Sirjan 3-0 volley, Mondiale per club in DIRETTA: l'Itas batte gli iraniani ed è già in semifinal… - zazoomblog : LIVE Trento-Foolad Sirjan 1-0 volley Mondiale per club in DIRETTA: iraniani in fuga nel secondo set 8-12 - #Trento… - zazoomblog : LIVE Trento-Foolad Sirjan 1-0 volley Mondiale per club in DIRETTA: la squadra di Lorenzetti domina il primo set 25-… -