LIVE Monaco-Olimpia Milano 8-11 | Eurolega basket in DIRETTA | Milano parte bene in difesa

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-11 Timeout.che ha iniziatoin, anche seha reagito nell’ultimo minuto 8-11 Canestro di Motiejunas 6-11 Uno su due ai liberi per Diallo 5-11 Due su due ai libri per Hines 5-9 Risponde ilcon Bacon 2-9 Tripla di Delaney!!!a +7! 2-6 Canestro di Shields 2-4 Un paio di palle perse e poi canestro di Shields! 2-2 Canestro di Delaney e primi punti per2-0 Due su due ai liberi per Lee 19.55 Quello di questa sera è un unicum assoluto, visto che l’e l’ASnon si sono mai incontrati prima d’ora. Squadre in campo e ...