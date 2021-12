LIVE Monaco-Olimpia Milano 65-71, Eurolega basket in DIRETTA: i ragazzi di Messina rischiano il suicidio, ma tornano finalmente al successo (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona serata! Vince, dopo aver sofferto troppo nell’ultimo quarto, l’Olimpia Milano che supera 65-71 il Monaco e conquista il successo nel match della quattordicesima giornata dell’Eurolega di basket. Vittoria fondamentale dopo quattro sconfitte per i ragazzi di Messina. 65-71 Canestro di Donta Hall e Monaco a -6 a 90 secondi dalla fine 63-71 Ancora Lee da tre! Monaco è ancora in partita! 60-71 Uno su due ai liberi per Hines Milano dopo gli otto punti di Rodriguez a inizio quarto si è bloccata, segnando solo altri 5 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dopo aver sofferto troppo nell’ultimo quarto, l’che supera 65-71 ile conquista ilnel match della quattordicesima giornata dell’di. Vittoria fondamentale dopo quattro sconfitte per idi. 65-71 Canestro di Donta Hall ea -6 a 90 secondi dalla fine 63-71 Ancora Lee da tre!è ancora in partita! 60-71 Uno su due ai liberi per Hinesdopo gli otto punti di Rodriguez a inizio quarto si è bloccata, segnando solo altri 5 ...

