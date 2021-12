LIVE Monaco-Olimpia Milano 44-57, Eurolega basket in DIRETTA: Milano continua a difendere, ma non la chiude a 10? dalla fine (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-67 Due su due ai liberi per Motum 47-67 Canestro di Melli 47-65 Tripla di Andjusic per cercare di non alzare bandiera bianca per Monaco 44-65 TRIPLAAAAAAAAA DEL CHACHOOOOO! +21 Milano che vuole chiuderla qui! 44-62 TRIPLAAAAAAAAA DEL CHACHOOOOO! Rodriguez a segno e +18 Milano!!!! 44-59 Canestro di Rodriguez e Milano finalmente inizia un quarto segnando lei 44-57 Canestro di Tarczewski e fine terzo quarto 44-55 Tripla di Bacon, Monaco non molla 41-55 Canestro di Bentil 41-53 Canestro di Andjusic 39-53 Quattro tiri di Tarczewski, tre rimbalzi presi e poi la mette! 39-51 Due su due ai liberi di Andjusic, con il terzo fallo di Rodriguez 37-51 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49-67 Due su due ai liberi per Motum 47-67 Canestro di Melli 47-65 Tripla di Andjusic per cercare di non alzare bandiera bianca per44-65 TRIPLAAAAAAAAA DEL CHACHOOOOO! +21che vuolerla qui! 44-62 TRIPLAAAAAAAAA DEL CHACHOOOOO! Rodriguez a segno e +18!!!! 44-59 Canestro di Rodriguez efinalmente inizia un quarto segnando lei 44-57 Canestro di Tarczewski eterzo quarto 44-55 Tripla di Bacon,non molla 41-55 Canestro di Bentil 41-53 Canestro di Andjusic 39-53 Quattro tiri di Tarczewski, tre rimbalzi presi e poi la mette! 39-51 Due su due ai liberi di Andjusic, con il terzo fallo di Rodriguez 37-51 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Monaco-Olimpia Milano 27-39 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Monaco-Olimpia #Milano #27-39 - zazoomblog : LIVE Monaco-Olimpia Milano 14-26 Eurolega basket in DIRETTA: Milano difende e poi allunga - #Monaco-Olimpia… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Basket #EuroLeague All'intervallo lungo #Olimpia nettamente avanti sul #Monaco 39-27! #primotempo #live - zazoomblog : LIVE Monaco-Olimpia Milano 8-11 Eurolega basket in DIRETTA: Milano parte bene in difesa - #Monaco-Olimpia #Milano… - JordiPanadsRib8 : Mario Del Monaco e Elinor Ross In Mia Mano Tu Alfin Live 1967 (Norma) Vi... -