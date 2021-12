LIVE – Monaco-Olimpia Milano 23-37, Eurolega 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 10 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di AS Monaco-AX Armani Exchange Milano, sfida valida per la 14esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Continua lo strano caso degli uomini di Ettore Messina, che in campionato è a punteggio pieno mentre in campo europeo ha subito quattro sconfitte consecutive. Altra possibilità di riscatto contro i francesi, anch’essi reduci da quattro sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di venerdì 10 dicembre, con Sportface che vi terrà aggiornati sull’andamento della partita. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO Olimpia Milano PROGRAMMA 14^ GIORNATA ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Latestuale di AS-AX Armani Exchange, sfida valida per la 14esima giornata didi. Continua lo strano caso degli uomini di Ettore Messina, che in campionato è a punteggio pieno mentre in campo europeo ha subito quattro sconfitte consecutive. Altra possibilità di riscatto contro i francesi, anch’essi reduci da quattro sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di venerdì 10 dicembre, con Sportface che vi terrà aggiornati sull’andamento della partita. COME VEDERE LA PARTITA INRISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO COMPLETOPROGRAMMA 14^ GIORNATA ...

