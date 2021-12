LIVE F1 | GP Abu Dhabi in DIRETTA | FP1 già cruciali | Verstappen e Hamilton alle prime schermaglie

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53 Oltre all’inglese vi sono altri quattro uomini in attività riusciti ad arpionare successi ad Abu. Sebastian Vettel ha trionfato in 3 occasioni (2009, 2010, 2013), mentre sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi in 1 edizione anche Kimi Räikkönen (2012), Valtteri Bottas (2017) e Max(2020). 9.50 Il pilota più vincente in assoluto ad Abuè Lewis, capace di imporsi ben 5 volte. Il britannico haggiato nel 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019. 9.47 Il Gran Premio di Abu, che in questo 2021 giunge alla sua 13ma edizione, si è sempre disputato in notturna ed è sempre stato collocato a fine stagione, rappresentando sovente l’atto conclusivo. Peraltro in tre occasioni ...