LIVE Civitanova-Trento 1-1 volley, Semifinale Mondiale per club in DIRETTA: una bella Itas pareggia il conto, 22-25 (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 Invasione di de Cecco e l’Itas Trentino pareggia il conto! 22-24 Errore al servizio Civitanova 22-23 Sulle mani alte del muro Yant da zona 4 21-23 Fallo di seconda linea di Garcia 21-22 Primo tempo Podrascanin 21-21 Errore al servizio Trento 20-21 Errore al servizio Civitanova 20-20 errore al servizio Trento 19-20 Errore al servizio Civitanova 19-19 Primo tempo Simon 18-19 Primo tempo di Lisinac 18-18 Invasione Trento 17-18 errore al servizio Trento 16-18 Aceeeeeeeeeeeeee Kazyiskiiiiiiiiiiiiiiiii 16-17 Primo tempo di Lisinac 16-16 Implacabile Simon in primo tempo 15-16 Tocco di seconda intenzione di De Cecco 14-16 Tocco vincente di Lavia ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-25 Invasione di de Cecco e l’Trentinoil! 22-24 Errore al servizio22-23 Sulle mani alte del muro Yant da zona 4 21-23 Fallo di seconda linea di Garcia 21-22 Primo tempo Podrascanin 21-21 Errore al servizio20-21 Errore al servizio20-20 errore al servizio19-20 Errore al servizio19-19 Primo tempo Simon 18-19 Primo tempo di Lisinac 18-18 Invasione17-18 errore al servizio16-18 Aceeeeeeeeeeeeee Kazyiskiiiiiiiiiiiiiiiii 16-17 Primo tempo di Lisinac 16-16 Implacabile Simon in primo tempo 15-16 Tocco di seconda intenzione di De Cecco 14-16 Tocco vincente di Lavia ...

