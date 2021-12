LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: Partita Italiana sulla scacchiera, è il tempo delle riflessioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 14:00 9. Cc2 è stata oggetto di una riflessione di 18 minuti di Nepomniachtchi, che ne ha utilizzati 20 e un secondo nel complesso. Carlsen sta ora superando i 10. 13:57 9… O-O 10. Ae3. L’arrocco corto viene seguito da una ben più che umana scelta di utilizzare l’Alfiere come elemento importante. Per quanto il Nero possa accettare lo scambio senza troppi rischi, si tratterebbe comunque di una maniera di dare importanza ai pezzi leggeri del Bianco. 13:56 Gioca invece un po’ più di manovra Nepomniachtchi, 9. Cc2. 13:55 Lasciando da parte questa serie di tweet che, comunque, fa indubbiamente piacere vedere, concentriamoci sulla situazione effettiva e sulle possibili ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:00 9. Cc2 è stata oggetto di una riflessione di 18 minuti di, che ne ha utilizzati 20 e un secondo nel complesso.sta ora superando i 10. 13:57 9… O-O 10. Ae3. L’arrocco corto viene seguito da una ben più che umana scelta di utilizzare l’Alfiere come elemento importante. Per quanto il Nero possa accettare lo scambio senza troppi rischi, si tratterebbe comunque di una maniera di dare importanza ai pezzi leggeri del Bianco. 13:56 Gioca invece un po’ più di manovra, 9. Cc2. 13:55 Lasciando da parte questa serie di tweet che, comunque, fa indubbiamente piacere vedere, concentriamocisituazione effettiva e sulle possibili ...

