LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il norvegese prossimo alla conquista del quinto titolo consecutivo (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 16:40 Altro momento di doppia assenza alla scacchiera, ora che l’ora in più c’è. 16:39 42. Rxc7 h2 43. Tb1. 16:38 41… h3. Ovvia, ora avanzerà fino a h2 e per un po’ si fermerà lì. 16:37 40… h4 41. Rc6. 16:36 40. Tb3. 16:34 39… Tc2. Siamo quasi al LIVEllo di una vale l’altra per Magnus. 16:31 Da notare anche la certamente non saggia gestione del tempo di Nepomniachtchi, che ora ha sì 51 minuti sull’orologio, ma anche prima dell’errore aveva mosso con altissima (troppo alta?) velocità. 16:29 Carlsen ha dieci minuti per muovere. 16:27 Giri che sostanzialmente definisce Carlsen “un motore scacchistico”. Giri on ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:16:40 Altro momento di doppia assenzaera, ora che l’ora in più c’è. 16:39 42. Rxc7 h2 43. Tb1. 16:38 41… h3. Ovvia, ora avanzerà fino a h2 e per un po’ si fermerà lì. 16:37 40… h4 41. Rc6. 16:36 40. Tb3. 16:34 39… Tc2. Siamo quasi alllo di una vale l’altra per Magnus. 16:31 Da notare anche la certamente non saggia gestione del tempo di, che ora ha sì 51 minuti sull’orologio, ma anche prima dell’errore aveva mosso con altissima (troppo alta?) velocità. 16:29ha dieci minuti per muovere. 16:27 Giri che sostanzialmente definisce“un motorestico”. Giri on ...

