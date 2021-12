LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il Campione del Mondo si riconferma, quarta e decisiva vittoria! (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 16:57 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, e termina anche il Campionato del Mondo, in quanto la vittoria odierna di Carlsen fa sì che il match termini senza proseguire ulteriormente. In sostanza, sabato, domenica e martedì non si giocheranno le ultime tre partite previste per inutilità delle stesse. Siamo contenti di avervi aperto anche quest’anno una finestra sul match per il titolo Mondiale, e nel prossimo ciclo Carlsen potrà giocare per diventare l’uomo dei record, dato che sei titoli mondiali sono quelli massimamente raggiunti nella storia, con o senza unificazione degli stessi. Auguriamo a tutti i lettori di OA Sport un felice ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:16:57 Termina qui la nostra, e termina anche il Campionato del, in quanto la vittoria odierna difa sì che il match termini senza proseguire ulteriormente. In sostanza, sabato, domenica e martedì non si giocheranno le ultime tre partite previste per inutilità delle stesse. Siamo contenti di avervi aperto anche quest’anno una finestra sul match per il titolo, e nel prossimo ciclopotrà giocare per diventare l’uomo dei record, dato che sei titoli mondiali sono quelli massimamente raggiunti nella storia, con o senza unificazione degli stessi. Auguriamo a tutti i lettori di OA Sport un felice ...

