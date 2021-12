LIVE Biathlon, 10 km Sprint Hochfilzen 2021 in DIRETTA: trionfo tedesco con Kuehn! Azzurri precisi ma fuori dalla top ten (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Biathlon 12.30: Lesser non sbaglia a terra ed è 11mo a 20? 12.29: Doppio errore di Laegreid in piedi e dunque la Norvegia non sarà sul podio! 12.28: L’attesa è per Laegreid al secondo poligono. Solo lui può tentare l’assalto a Kuehn 12.25: Un errore in piedi per Bakken che sarà molto in piedi 12.24: Niente podio per T. Boe che è quinto a 23?. Gara da dimenticare per i norvegesi, ora aggrappati a Laegreid 12.22: Latypov settimo al traguardo a 41?, Smolski riesce a mantenere il terzo posto a 20? da Kuehn, zero di Bionaz a terra, è 37mo a 35? 12.20: Molto bene Smolski che è primo dopo il secondo poligono. Bielorussia solidissima! 12.19: J. Boe è dietro a Hofer e Bormolini, 21mo a 1’14”. Fillon Maillet è ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI12.30: Lesser non sbaglia a terra ed è 11mo a 20? 12.29: Doppio errore di Laegreid in piedi e dunque la Norvegia non sarà sul podio! 12.28: L’attesa è per Laegreid al secondo poligono. Solo lui può tentare l’assalto a Kuehn 12.25: Un errore in piedi per Bakken che sarà molto in piedi 12.24: Niente podio per T. Boe che è quinto a 23?. Gara da dimenticare per i norvegesi, ora aggrappati a Laegreid 12.22: Latypov settimo al traguardo a 41?, Smolski riesce a mantenere il terzo posto a 20? da Kuehn, zero di Bionaz a terra, è 37mo a 35? 12.20: Molto bene Smolski che è primo dopo il secondo poligono. Bielorussia solidissima! 12.19: J. Boe è dietro a Hofer e Bormolini, 21mo a 1’14”. Fillon Maillet è ...

