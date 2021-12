L' indice del settore telecomunicazioni mostra segnali di resistenza +0 | 47% | andamento rialzista per Tiscali

Advertising

Agenzia_Ansa : La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in calo, appesantita dalla contrazione del listino tecnolo… - Agenzia_Ansa : L'Ecdc ha diffuso la nuova mappa del contagio nell'Unione. L'Europa è tutta rossa o rosso scuro (indice di contagio… - istsupsan : #covid19 ?? Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate: - 7 del cluster re… - Czap99 : RT @SimoneFana: Togliatti sosteneva che il conflitto sociale fosse la leva del progresso economico e indice di una democrazia forte. I ver… - MeTMiB2B : La raccolta puntuale di informazioni presso ciascuna attività del canale censito, consente il calcolo dell'Indice C… -

Ultime Notizie dalla rete : indice del

Borsa Italiana

'A ottobre 2021 si stima che l'destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,6% rispetto a settembre. Nella mediatrimestre agosto - ottobre il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto al ...In caso di una prosecuzione al rialzo dei prezzi sarà importante per l'il ritorno sopra i 27. Mentre al rialzo, in caso di prosecuzionerimbalzo tentato questa settimana sarà importante ...Iss, cabina di regia settimanale sulla pandemia da Covid: l'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per ...ROMA - A ottobre 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,6% rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della produzi ...