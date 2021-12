L'incidenza dei casi Covid in Italia sale ma l'indice Rt è in leggero calo (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - incidenza dei casi Covid in Italia ancora in netto aumento nell'ultima settimana, 176 casi per centomila abitanti (contro i 155 della scorsa settimana), mentre l'indice Rt è in lieve calo per la seconda settimana consecutiva attestandosi a 1,18 (contro 1,20 di 7 giorni fa e 1,23 di quelli precedenti). Sono i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall'Iss. "L'incidenza settimanale a livello nazionale - sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità - continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021) vs 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 16 novembre - 29 novembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a ... Leggi su agi (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI -deiinancora in netto aumento nell'ultima settimana, 176per centomila abitanti (contro i 155 della scorsa settimana), mentre l'Rt è in lieveper la seconda settimana consecutiva attestandosi a 1,18 (contro 1,20 di 7 giorni fa e 1,23 di quelli precedenti). Sono i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall'Iss. "L'settimanale a livello nazionale - sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità - continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021) vs 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 16 novembre - 29 novembre 2021, l'Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a ...

Advertising

LUIGIVACCARO5 : Iss, incidenza cresce ancora e tocca 176 - Sanità - - vivereitalia : Cresce l'incidenza dei casi Covid, Rt pari a 1,18 - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: L'incidenza dei casi #Covid in Italia sale ma l'indice Rt è in leggero calo. Ultimi dati dell'Iss - ottopagine : Cresce l’incidenza dei casi Covid, Rt pari a 1,18 - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sale l'incidenza dei casi a livello nazionale: 176 per 100mila abitanti. L'Rt è a 1,18. E' quanto emerge dal monitoraggio… -