Lina Wertmüller | i 5 migliori della grande regista

Un omaggio a Lina Wertmüller, la straordinaria regista che ci ha lasciati all'età di 93 anni: riscopriamo i cinque migliori film della sua carriera. All'età di 93 anni ci ha lasciati Lina Wertmüller, tra le figure più importanti del cinema italiano dagli anni Sessanta ad oggi. regista, sceneggiatrice e scrittrice, Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich (il suo nome per esteso) era nata a Roma nel 1928, discendente di una famiglia nobiliare dalle origini svizzere. In carriera ha diretto oltre trenta opere, tra lungometraggi, documentari e film per la televisione, ed è stata, nel 1977, la prima donna a riceve una candidatura agli Oscar, per la regia di Pasqualino Settebellezze.

Corriere : È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni - ciropellegrino : È morta la grande, l'inarrivabile Lina Wertmüller #LinaWertmuller - ilpost : È morta a 93 anni Lina Wertmüller, una delle più celebri registe del cinema italiano e la prima donna nella storia… - infoitinterno : È morta Lina Wertmüller, Isa Danieli: “Era una di famiglia, non ci siamo mai lasciate” - TINITINITINI140 : RT @centroasociale: Ricordiamo Lina Wertmüller studiata nei corsi di storia del cinema in tutto il mondo mentre in Italia è esclusa dai pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Wertmüller Wertmuller: camera ardente al Campidoglio, sabato funerali Al Campidoglio dalle 10 alle 20 oggi è allestita la camera ardente per l'ultimo saluto a Lina Wertmuller, morta ieri a 93 anni. Domani, sabato 11 dicembre alle 11.30 alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, proprio a due passi dalla abitazione della regista, sarà celebrato il ...

Lina Wertmuller e l'albero del Macbeth Lina Wertmuller è sempre tornata con piacere qui in città, in costiera, sin dai celebrati anni '70, tanti gli intellettuali a lei vicina, tra cui una su tutti Maria Giustina Laurenzi. Proprio in ...

