Liliana Segre | “Io | “nonna” di Patrick Zaki | chiedo di dargli la cittadinanza italiana”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Se“ha espresso questo desiderio e io sarò in forze, sarò molto felice di incontrarlo. La sua liberazione è una notizia stupenda”. Così la senatrice a vitaa Pagine Ebraiche, in risposta alla richiesta del ricercatore e attivista egiziano di poterla incontrare in futuro. LEGGI ANCHE: Addio alla regista Lina Wertmüller, L'articolo proviene da Inews.it.

Liliana Segre: 'Sarei felice di incontrare Patrick Zaki'

"Se lui lo vuole, sarò felice di incontrarlo", le parole dia Pagine Ebraiche sulla disponibilità a incontrare Patrick Zaki " lui stesso aveva espresso questo auspicio - sono state ...Lo scrive la senatrice a vitasulla Stampa . Dopo la scarcerazione del ricercatore egiziano dell'Università di Bologna,aveva detto che la vicenda di Zaki " con 22 mesi di ...L’Espresso ha contattato i centoundici parlamentari di Camera e Senato non appartenenti ai grandi partiti e li ha fatti votare sul Colle. Ecco le risposte, le ...Segre torna poi sulla vicenda di Zaki «tornato in Egitto per incontrare i suoi e incarcerato per un reato d’opinione» «Nessun giovane dovrebbe mai finire in una cella, essere privato della libertà sen ...