Libero fa a pezzi l’Atalanta: «Basta con la finta umiltà e la retorica della piccola squadra» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Libero è molto duro con l’Atalanta che ieri sera è stata eliminata dalla Champions perdendo in casa 3-2 col Villarreal (perdeva 3-0). l’Atalanta stava per perdere male la partita più importante della sua stagione e mettere così in discussione un’intera annata, forse addirittura un progetto l’Atalanta si è meritata uno status di grande e in quanto tale va giudicata, senza la retorica della piccola squadra che vive un sogno: non lo è più. E va quindi detto che la qualificazione l’ha buttata con le sue mani, scommettendo tutto su quest’ultima partita, sottovalutando il Villarreal. Un segnale di immaturità per una squadra ormai abituata alla Champions. In dubbio ora può finire il ciclo di Gasperini, che deve tutelarsi. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021)è molto duro conche ieri sera è stata eliminata dalla Champions perdendo in casa 3-2 col Villarreal (perdeva 3-0).stava per perdere male la partita più importantesua stagione e mettere così in discussione un’intera annata, forse addirittura un progettosi è meritata uno status di grande e in quanto tale va giudicata, senza lache vive un sogno: non lo è più. E va quindi detto che la qualificazione l’ha buttata con le sue mani, scommettendo tutto su quest’ultima partita, sottovalutando il Villarreal. Un segnale di immaturità per unaormai abituata alla Champions. In dubbio ora può finire il ciclo di Gasperini, che deve tutelarsi. ...

Advertising

napolista : Libero fa a pezzi l’Atalanta: «Basta con la finta umiltà e la retorica della piccola squadra» «Ha buttato la quali… - Giadamarcucci3 : Mario Draghi fatto a pezzi dai suoi consulenti: 'Puro opportunismo', un terremoto a Palazzo Chigi – Libero Quotidia… - GiancarloGarci6 : RT @dukana2: E #Assange sta marcendo in un carcere dei criminali #Uk per aver fatto il suo lavoro??il #giornalista in un mondo di luridi #p… - EnricoPampaloni : @stebaraz @matteorenzi @matteosalvinimi Davide Giri (e chiamalo per nome per rispetto!) e' stato ucciso, scelto a c… - pallina60 : RT @dukana2: E #Assange sta marcendo in un carcere dei criminali #Uk per aver fatto il suo lavoro??il #giornalista in un mondo di luridi #p… -