L'ex ministro Spadafora: "Mi innamoravo di donne. Così ho capito di essere gay" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il coming out di inizio novembre nello studio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il ministro Vincenzo Spadafora torna a parlare della sua decisione di dichiararsi pubblicamente omosessuale. “Voglio vivere in tranquillità, senza... Leggi su today (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il coming out di inizio novembre nello studio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ilVincenzotorna a parlare della sua decisione di dichiararsi pubblicamente omosessuale. “Voglio vivere in tranquillità, senza...

Ultime Notizie dalla rete : ministro Spadafora #Politicalcio ... lo dimostra sicuramente l'istituzione del 'Ministero dello Sport', avvenuta nel 1994 per mano del governo Ciampi e che vede oggi a campo il ministro 'Vincenzo Spadafora', forte testimonial ad ...

La vendetta di Conte. No a Gentiloni al Colle dopo l'aiuto a Draghi Per conto del ministro degli Esteri il "dossier Colle" è affidato a Vincenzo Spadafora, uomo di collegamento con Dario Franceschini, Mara Carfagna e Matteo Renzi. E negli ambienti grillini vicini a ...

L'ex ministro Vincenzo Spadafora sogna di diventare presentatore tv Today.it Ecco cosa si aspettano Coni e mondo del calcio sotto ... Sia il Coni che il mondo dello sport, a cominciare da quello del calcio, si aspettano molto sotto l'albero di Natale. Il nodo dell'autonomia del Coni (vedi Spy Calcio del 28 novembre) è stato risolto ...

Elezioni suppletive Camera, ministra Bonetti candidata da Italia viva a Roma Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha proposto la candidatura della ministra Elena Bonetti per la corsa al seggio della Camera lasciato dal ...

