Leicester, Rodgers: "Concessi un paio di gol facili al Napoli" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Leicester, Rodgers: "Abbiamo concesso un paio di gol facili ma abbiamo avuto spirito ed abbiamo segnato un gol bellissimo, negli spogliatoi ci eravamo detti di continuare così" Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli sul match del Maradona, sul Legia che ha sbagliato un rigore all'ultimo minuto e sulla Conference League. Queste le sue parole: PER Rodgers RISULTATO DELUDENTE "Risultato deludente? Sì, avremmo dovuto fare meglio nel girone perchè non siamo stati bravi in difesa. afferma Rodgers -In alcune situazioni avremmo dovuto fare meglio. Abbiamo concesso un paio di gol facili ma abbiamo avuto spirito ed abbiamo segnato un gol bellissimo,

