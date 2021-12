Advertising

Enzovit : Leicester, Rodger: ''Concessi un paio di gol facili al Napoli'' -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester Rodger

E' ilpiù forte che abbia mai allenato? ' Speriamo di sì, questa è la nostra idea. Nelle ultime due stagioni siamo stati sfortunati, tocchiamo ferro e speriamo di mantenere la miglior forma ...E' ilpiù forte che abbia mai allenato? ' Speriamo di sì, questa è la nostra idea. Nelle ultime due stagioni siamo stati sfortunati, tocchiamo ferro e speriamo di mantenere la miglior forma ...Until the release of the first Lord of the Rings film, most of the world might not have been able to pinpoint New Zealand on a map.NAPOLI - Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Risultato deludente? Sì, avremmo dovuto ...