Leicester, Dewsbury-Hall: «Primo gol un sogno, un peccato la qualificazione» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il centrocampista del Leicester Dewsbury-Hall ha commentato il suo Primo gol con la maglia delle Foxes Dewsbury-Hall, giovane centrocampista del Leicester, ha segnato contro il Napoli il suo Primo gol con la maglia delle Foxes. E in una intervista ai microfoni della UEFA ha raccontato il momento. GOL – «Il mio Primo gol con questa maglia rappresenta un sogno che avevo da tempo ma alla fine lo avrei sostituito volentieri con un altro risultato in questa gara. Per quanto riguarda il gol ho sentito immediatamente che l’impatto era meraviglioso. Avevamo il grande desiderio di passare il turno stasera ma purtroppo abbiamo commesso errori in difesa. Dopo i due gol subiti abbiamo ritrovato il carattere per pareggiare ma poi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il centrocampista delha commentato il suogol con la maglia delle Foxes, giovane centrocampista del, ha segnato contro il Napoli il suogol con la maglia delle Foxes. E in una intervista ai microfoni della UEFA ha raccontato il momento. GOL – «Il miogol con questa maglia rappresenta unche avevo da tempo ma alla fine lo avrei sostituito volentieri con un altro risultato in questa gara. Per quanto riguarda il gol ho sentito immediatamente che l’impatto era meraviglioso. Avevamo il grande desiderio di passare il turno stasera ma purtroppo abbiamo commesso errori in difesa. Dopo i due gol subiti abbiamo ritrovato il carattere per pareggiare ma poi ...

Advertising

infoitsport : Napoli-Leicester, Dewsbury sfida: «Possiamo soltanto vincere» - infoitsport : Leicester, Dewsbury-Hall: 'Segnare il mio primo gol era un sogno per me, ma visto come è andata lo avrei sostituito… - infoitsport : Leicester, Dewsbury-Hall: 'Un gol da sogno, ma avrei preferito non segnare e battere il Napoli' - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Leicester, Dewsbury-Hall: 'Sognavo il primo gol. Abbiamo sbagliato in difesa, potevamo vincerla' - - MondoNapoli : Leicester, Dewsbury-Hall: 'Sognavo il primo gol. Abbiamo sbagliato in difesa, potevamo vincerla' -… -