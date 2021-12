LEGO: arriva il set dedicato alla leggendaria BMW M 1000 RR (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Gruppo LEGO ha svelato il nuovo set LEGO Technic BMW M 1000 RR, un omaggio alla moto per eccellenza Questo modello incredibilmente dettagliato in scala 1:5 è una replica fedele della velocissima e tecnologicamente avanzata BMW M 1000 RR. Il set è l’ultimo gioiello nato della consolidata partnership tra LEGO Technic e BMW Motorrad, e regala ai fan l’opportunità di possedere la prima moto BMW ‘M’ mai prodotta: un marchio iconico, ricco di storia e sinonimo di motorsport, da sempre simbolo di eccellenza ingegneristica e attenzione al dettaglio. LEGO Technic BMW M 1000 RR è riprodotta in tutti i dettagli originali: un modello tecnicamente molto accurato e con un design davvero elegante. Tra le caratteristiche: un cambio nuovo a tre velocità ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Gruppoha svelato il nuovo setTechnic BMW MRR, un omaggiomoto per eccellenza Questo modello incredibilmente dettagliato in scala 1:5 è una replica fedele della velocissima e tecnologicamente avanzata BMW MRR. Il set è l’ultimo gioiello nato della consolidata partnership traTechnic e BMW Motorrad, e regala ai fan l’opportunità di possedere la prima moto BMW ‘M’ mai prodotta: un marchio iconico, ricco di storia e sinonimo di motorsport, da sempre simbolo di eccellenza ingegneristica e attenzione al dettaglio.Technic BMW MRR è riprodotta in tutti i dettagli originali: un modello tecnicamente molto accurato e con un design davvero elegante. Tra le caratteristiche: un cambio nuovo a tre velocità ...

