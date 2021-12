Legge di Bilancio, Floridia: la scuola ha bisogno del personale ATA. Più docenti Stem e supporto psicologico (Di venerdì 10 dicembre 2021) "La scuola ha bisogno del personale ATA che continui a garantirne la sicurezza e il buon funzionamento degli ambienti frequentati dai nostri ragazzi. È necessario anche aumentare i fondi destinati ai dirigenti e docenti dato il grande lavoro che ogni giorno portano avanti nelle comunità scolastiche". Così su Facebook la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) "LahadelATA che continui a garantirne la sicurezza e il buon funzionamento degli ambienti frequentati dai nostri ragazzi. È necessario anche aumentare i fondi destinati ai dirigenti edato il grande lavoro che ogni giorno portano avanti nelle comunità scolastiche". Così su Facebook la sottosegretaria all'istruzione Barbara, senatrice M5S. L'articolo .

Advertising

a_padellaro : FRA DRAGHI E LANDINI Quando #Landini definisce inaccettabile che ai lavoratori e ai pensionati che versano oltre il… - ItaliaViva : Penso che CGIL e UIL stiano sbagliando e non riesco veramente a capire come si possa proclamare uno sciopero genera… - crippa5stelle : Ringrazio i colleghi @M5S_Camera che con la loro fiducia mi hanno confermato come capogruppo. Ci aspettano scadenze… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Oggi studenti e le studentesse tornano in piazza in tutta Italia al fianco dei docenti, che scioperano contro la legge di… - mauro_arena : RT @demagistris: Governo in legge di bilancio aumenta le spese militari del 3,4%,ben 26 miliardi,+ 20% in tre anni,con una sanità pubblica… -