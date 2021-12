Le parole che abbiamo cercato su Google e che raccontano il 2021 (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è tanto, tanto sport nelle ricerche effettuate dagli italiani su Google in questo 2021 che sta per volgere al termine. Complice anche un anno davvero positivo per l’Italia, vittoriosa agli Europei di calcio, di pallavolo sia femminile che maschile, e alle Olimpiadi, le parole più cercate sul motore di ricerca sono per la gran parte attinenti al mondo dello sport. Ci sono Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo che a Tokyo ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio nei 100 metri, ma anche Matteo Berrettini, che invece ha portato il nostro Paese per la prima volta in finale a Wimbledon. Il personaggio più cercato in assoluto è però Christian Eriksen, lo sfortunato giocatore della Danimarca che proprio durante una partita degli Europei ha avuto un malore, rischiando di morire. Non manca però, ovviamente, la ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è tanto, tanto sport nelle ricerche effettuate dagli italiani suin questoche sta per volgere al termine. Complice anche un anno davvero positivo per l’Italia, vittoriosa agli Europei di calcio, di pallavolo sia femminile che maschile, e alle Olimpiadi, lepiù cercate sul motore di ricerca sono per la gran parte attinenti al mondo dello sport. Ci sono Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo che a Tokyo ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio nei 100 metri, ma anche Matteo Berrettini, che invece ha portato il nostro Paese per la prima volta in finale a Wimbledon. Il personaggio piùin assoluto è però Christian Eriksen, lo sfortunato giocatore della Danimarca che proprio durante una partita degli Europei ha avuto un malore, rischiando di morire. Non manca però, ovviamente, la ...

