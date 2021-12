Le pagelle della Ternana – Falletti prova a dare la scossa, male Capuano (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTerni – La Ternana cade dopo cinque risultati utili consecutivi perdendo 2-0 al Liberati contro il Benevento. Le pagelle dei rossoverdi. Iannarilli 5,5: Nulla può sul primo gol, poi Lapadula lo disorienta e lo spiazza su rigore. Non commette gravi errori ma non compie nemmeno grandi parate. Diakite 5: In difficoltà con Improta sulla sua corsia, pochi spunti degni di nota. (28’st Defendi 5,5: Nel finale la Ternana spinge di più ma non si distingue per meriti particolari sulla corsia destra) Sorensen 5: Primo tempo di grande difficoltà in marcatura su Lapadula, a inizio ripresa lascia il campo per scelta tecnica. (12’st Falletti 6,5: Il migliore dei suoi perché prova quantomeno a imprimere la svolta alla partita con tecnica e rapidità nel breve) Capuano 4,5: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTerni – Lacade dopo cinque risultati utili consecutivi perdendo 2-0 al Liberati contro il Benevento. Ledei rossoverdi. Iannarilli 5,5: Nulla può sul primo gol, poi Lapadula lo disorienta e lo spiazza su rigore. Non commette gravi errori ma non compie nemmeno grandi parate. Diakite 5: In difficoltà con Improta sulla sua corsia, pochi spunti degni di nota. (28’st Defendi 5,5: Nel finale laspinge di più ma non si distingue per meriti particolari sulla corsia destra) Sorensen 5: Primo tempo di grande difficoltà in marcatura su Lapadula, a inizio ripresa lascia il campo per scelta tecnica. (12’st6,5: Il migliore dei suoi perchéquantomeno a imprimere la svolta alla partita con tecnica e rapidità nel breve)4,5: ...

Advertising

fantapiu3 : I voti #Fantacalcio della nostra redazione dei match di #SerieB per la 17ª giornata #TernanaBenevento… - anteprima24 : ** Le #Pagelle della #Ternana - ** - fantapiu3 : Le pagelle di #Genoa - #Sampdoria Un super #Gabbiadini regala il derby ai blucerchiati Malus per #Vanheusden… - Gazzetta_it : Le pagelle della Gazzetta #GenoaSamp - SerenaTimossi : Le pagelle oggi non sono mie, ma di un collega di cui condivido le valutazioni ????????? #samp #sanpdoria -