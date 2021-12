(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTerni – Ilvince 2-0 in trasferta a Terni e inanella la quarta vittoria consecutiva. Ledei giallorossi dopo il successo sulla Ternana: Paleari 7: Due ottimi interventi su Pettinari e Falletti. Tra i pali è sempre attento, si concede un brivido in uscita nel finale. Elia 7: Primo tempo a ritmi alti, a cui aggiunge la giocata che si rivelerà decisiva per la conquista del rigore. Insidioso al cross, nel finale va vicino al gol che avrebbe certamente meritato. Vogliacco 6,5: Concentrato e lucido nella costruzione dal basso. Mostra solidità e affina sempre più l’intesa con Barba. La maglia da titolare è sua. Barba 7: A mezz’ora dalla fine salva un gol già fatto e si lascia andare a una rabbiosa esultanza. E’ la sintesi di un’altra partita perfetta. Masciangelo 5,5: Soffre il mismatch fisico con Pettinari a ...

Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Acampora perfetto, Lapadula fuori categoria ** - hooneymoony : RT @realwarriale2: Pagelle dopo i gironi di Coppe europee: @Inter 8: concreta e diligente @acmilan e @Atalanta_BC 9: eliminate a testa alta… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Genoa - Destro unica nota lieta in una serata da dimenticare, Ekuban in ombra - fantapiu3 : I voti #fantacalcio del primo match della 17ª di #SerieA della nostra redazione #Fantapiu3 #pagelle… - zazoomblog : Pagelle Genoa Sampdoria: TOP e FLOP del match – VOTI dopo il primo tempo - #Pagelle #Genoa #Sampdoria: #match -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del

Shevchenko 4,5: il derby un tempo era casa sua e anche il clima gelidoFerraris sembra in qualche modo ricordare la sua Ucraina. Nonostante tutto l'ex bomber, oggi allenatore, appare ancora...Si sovrappone e chiama Sirigu alla parata quando il portiereGenoa non trattiene lasciando il pallone al numero 10 blucerchiato. Prende pure un palo. (dal 47' s.t. Askildsen s.v. ) Thorsby 7 : ...SAMPDORIA (4-3-3): Audero 6.5; Bereszynski 7.5 (67' Dragusin 6), Yoshida 6.5, Colley 6.5, Augello 6.5; Silva 6.5, Ekdal 7.5, Thorsby 7 (75' Chabot 6); Candreva 8 (93' Askildsen sv), Caputo 6.5, ...Sconfitta pesante per i rossoverdi al Liberati contro il Benevento. In pochi riescono a spiccare in una partita grigia IANNARILLI 6 Incolpevole sulle due reti, in una occasione salva letteralmente il ...