Le Iene – Scandalo nell'Antimafia: lo speciale in onda su Italia1 venerdì 10 dicembre 2021

Va in onda oggi venerdì 10 dicembre 2021 una puntata speciale de Le Iene che affronterà la vicenda contorta del processo della Sezione Misure di Prevenzione dell'antimafia di Palermo. In studio a partire dalle ore 21:20 con la conduzione dell'apprezzata iena Matteo Viviani viene ripercorso il tema dal primo servizio andato in onda nella trasmissione fino ad oggi, con il racconto di tutti i retroscena che hanno portato alla condanna di primo grado dei 12 membri del cosiddetto cerchio magico.

nicolaPalumbo00 : RT @QdSit: Come venivano gestiti i beni sequestrati alla mafia? È con questo interrogativo che si apre domani, in prima serata su Italia1,… - QdSit : Come venivano gestiti i beni sequestrati alla mafia? È con questo interrogativo che si apre domani, in prima serata… - Nakyu18 : Le iene presentano,'Ennesimo scandalo, che vi faremo vedere, non cambierà niente, perché in parte abbiamo inventato… - Max19711897 : @MariaGi80390285 @juvemyheart Chiederanno le registrazioni del var? E quando ci sarà la puntata delle iene su questo scandalo? - Luca83496068 : @giorgiachetti Sticazzi, quello è un giudizio soggettivo. Qua si sta andando contro a un programma che ha saputo ti… -