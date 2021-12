Le foto di Delia Duran | la reazione inaspettata di Alex Belli in diretta

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il GF mostra adleesclusive ditra le braccia di un altro uomo. Ecco ladell’attoresta continuando a viversi questa avventura televisiva nella Casa del Grande Fratello con maggior enfasi. Il gieffino è riuscito a costruirsi un legame speciale con la gieffina Soleil Sorge col quale vive un’intensa amicizia. Dopo i vari confronti con sua moglie, pertutto è tornato come prima anzi ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti nei confronti dell’influencer.da diverse settimane non interviene più sulla questione. Questa serate la ventiseiesima ...

LediDuran, moglie di Alex Belli I chiacchiericci coinvolgono in prima persona la moglieDuran , che è stata pizzicata in una cena intima al ristorante assieme ad un altro uomo . A ...Il bacio diDuran con un altro uomo che non è suo marito Alex Belli sta scatenando un vero e proprio caos. Il gossip, documentato con tanto di, sta per essere raccontato nella Casa del Grande Fratello ...Al GF Vip scoppia il caos nella casa: "Deve farmi vedere altro" l'attacco del concorrente. I social sono scatenati, su Twitter gli utenti all'attacco ...Nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran.