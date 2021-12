LDT | Il Napoli penalizzato sei volte in sette gare Qualcuno preferisce fare il “bellillo” in tv

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilper la sesta volta nelle ultime. Da Valeri a Mariani, l’inutile giro dellechiese. LDT, lettere dai tifosi, riceviamo e pubblichiamo una lettera di un tifoso del, furioso per il trattamento riservato alla squadra azzurra dentro e fuori dal campo. “Eg. Direttore, abbiamo fatto il famoso giro delle cosiddettechiese ma non abbiamo avuto fortuna da nessuna parte. Dopo l’arbitraggio di Mariani che haancora una volta ilper la sesta volta nelle ultimedi campionato abbiamo sperato inutilmente in un risveglio generale dei media napoletani. Ma, ahi noi, siamo restati ancora una volta delusi. Fosse successo altrove, avremmo ...